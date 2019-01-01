هل يكون "كهربا" الحل السحري لإنقاذ فايلر من فخ "رمضان صبحي"؟

صفقة قوية للأهلي بضم كهربا في صفقة انتقال حر

أعلن النادي الأهلي المصري، منذ قليل، التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر.

كهربا ترك الزمالك وانضم لنادي أفيس البرتغالي، قبل فسخ تعاقده معه والعودة إلى الدوري المصري عن طريق بوابة الأهلي.

اقتنع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بضم كهربا بعد اجتماعات بينه وبين لجنة الكرة بالنادي مؤخرًا حيث أن مركز الجناح الأيسر يحتاج لتدعيم.

مركز الجناح الأيسر يتواجد به رمضان صبحي فقط المعار من هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي، منذ بداية الموسم الحالي، بمقابل مادي ضخم.

صبحي انضم للأهلي بداية الموسم على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، بمقابل مادي مليون و600 ألف جنيه استرليني أي ما يقرب من 33 مليون جنيه مصري.

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وسيحصل النادي الإنجليزي على 150 ألف جنيه استرليني في حال تتويج الأهلي بالدوري المصري، ومثلهم في حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تمديد إعارة رمضان صبحي بعد قضاءه 6 أشهر على سبيل الإعارة بمقابل مادي 800 ألف يورو، وهو ما ينذر بصعوبة ضم رمضان صبحي بشكل نهائي.

قد يكون الأهلي اتجه لضم كهربا ليكون بدلًا من رمضان صبحي حال رحيل الأخير وعدم التوصل لاتفاق مع ناديه الإنجليزي بضم بشكل نهائي، حيث أكد نادر شوقي وكيل اللاعب بأن المبلغ المالي نظير إعارته وصل إلى 33 مليون جنيه، فكم سيكون المقابل المادي لشرائه نهائيًا؟

ولذلك قد تكون صفقة كهربا الحل السحري من أجل تجنب أزمة في مركز الجناح الأيسر في الأهلي، حال رحيل رمضان صبحي إلى ناديه الإنجليزي أو الانتقال إلى نادي جديد بنهاية الموسم الجاري، خاصًة وأن خطة السويسري فايلر في الأهلي تعتمد بشكل كبير على رمضان صبحي.