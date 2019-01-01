هل يكرر بابلو ماشين عاداته ويتفوق على ريال مدريد؟

ماشين أصبح كالعقدة لريال مدريد فهل يتخلص منها الفريق الملكي؟

يستعد ريال مدريد، لمواجهة إسبانيول صباح غد السبت في افتتاح مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو برنابيو.

بالرغم من سهولة اللقاء نظرياً للفريق الملكي، خاصة مع وضع الفريق، إذ يحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر.

مؤتمر ريال مدريد | زيدان: لا يمكن منع بيل من لعب الجولف

وعلى الجانب الآخر يحتل إسبانيول المركز قبل الأخير من الدوري برصيد 6 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن متذيل الترتيب.

المدرب الإسباني بابلو ماشين، يتولى القيادة الفنية للضيوف في مباراة الغد، مما يصعب الأمر على ريال مدريد خاصة وأن المدرب صاحب الـ 44 عاماً دائماً تتسم مبارياته مع الفريق الملكي بالقوة بل ويتفوق فيها في أوقات كثيرة.

سنستعرض معاً في تقريرنا التالي، أبرز المباريات التي لعبها ماشين أمام ريال مدريد ونجح في تحقيق الفوز خلالها.

في 29 أكتوبر من عام 2017، كان مديراً فنياً لجيرونا أمام ريال مدريد في بطولة الدوري، وحينها استطاع جيرونا تحت قيادة المدرب الإسباني، الانتصار بهدفين لهدف.

ولكن في مباراة الدور الثاني، ثأر الميرينجي لخسارته بفوز عريض بستة أهداف مقابل ثلاثة، ليرحل ماشين في نهاية الموسم وينضم إلى إشبيلية.

ومع الفريق الأندلسي، كان أول مباراة بين ماشين وريال مدريد في الدوري خلال سبتمبر 2018، وفيها فاز إشبيلية بثلاثية نظيفة.

فان دي بيك يحسم وجهته بين توتنهام وريال مدريد

والآن وبعد رحلة جديدة لماشين مع إسبانيول، هل يواصل سلسته ويحقق الانتصار على ريال مدريد في أول مباراة له، أم أن لاعبي الميرينجي قادرون على فك العقدة؟، هذا ما سنعرفه غداً على ملعب سنتياجو برنابيو.