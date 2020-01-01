تقارير.. مانشستر يونايتد يحسم صفقة ضخمة ويؤجلها ليناير بسبب البيروقراطية!

سوء حظ كبير للمانيو..

زعمت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد قد أتم اتفاقه مع أتالانتا بشأن التعاقد مع عماد تراوري، على أن ينضم إلى أولد ترافورد في شهر يناير المقبل.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 30 مليون يورو مع بعض الإضافات للاعب الذي يُنظر إليه بنفس نظرة ديان كولوسيفيسكي، الذي انضم هذا الصيف إلى يوفنتوس من أتالانتا نظير 40 مليون يورو.

ولمن لا يعرف تراوري فهو لاعب إيفواري الجنسية يبلغ من العمر 18 عامًا من ناشئي أتالانتا، وصل إلى الفريق الأول في منتصف الموسم الماضي ولعب ثلاث مباريات وأحرز هدفًا وحيدًا.

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مانشستر يونايتد أراد أن يضم تراوري هذا الصيف، غير أن إجراءات جواز السفر وتصريح العمل معلقة، الأمر الذي جعل الإدارة تقرر في نهاية المطاف أن يستمر في إيطاليا ثم ينضم في يناير.

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العجيب في قضية تراوري أن بارما اتفق بالفعل مع أتالانتا لضم اللاعب على سبيل الإعارة منذ ثلاثة أسابيع، بل ونشر النادي على تويتر إعلان بضمه بالفعل قبل أن ينهار كل شيء بدخول مانشستر وعرضه الضخم.

بشكلٍ عام، يًصنف تراوري كأحد أبرز المواهب الموجودة في إيطاليا حاليًا، وليس أدل على ذلك من أنه أحد خريجي أكاديمية أتالانتا التي تُعد الأفضل في بلاد الأزوري بالآونة الأخيرة.

باو جوميز، نجم أتالانتا الأول وقائد كتيبة جاسبريني، قال عن تراوري من قبل "إنه نجم المستقبل، خلال التدريبات يبدو وكأنه ميسي، لا يمكنك إيقافه، إنه لا يصدق، نواجه مشاكل دفاعية ضخمة عندما يلعب ضدنا، إنه رائع".

يذكر أن مانشستر يونايتد أراد دعم الجناح من خلال ضم جادون سانشو، لكن طلبات إدارة دورتموند الضخمة التي بلغت 125 مليون يورو وقفت حائلًا أمام عودة نجمهم إلى البريميرليج مرة أخرى.