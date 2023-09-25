هل يفلت الأهلي من "الحكومة"؟ .. الكشف عن مدة غياب كريم بنزيما عن الاتحاد

إلى مدى يمتد غياب بنزيما عن المباريات مع الاتحاد؟

SHAHID

غادرت بعثة الاتحاد مساء اليوم الإثنين، إلى القصيم، استعدادًا لمواجهة الخلود، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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المباراة تقام غدًا الثلاثاء، لكنها تشهد مواصلة غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، للمباراة الثانية على التوالي، إثر معاناته من الإصابة.

وأعلن الاتحاد بشكل رسمي، معاناة "الحكومة" من إصابة في عضلة الفخذ اليمن، يغيب على إثرها لمدة سبعة أيام، ليتأكد غيابه بشكل مبدئي عن ثلاث مباريات.

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بنزيما سيغيب عن لقاء الخلود في الغد، ويستمر غيابه عن مواجهة الفيحاء في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ثم سباهان الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

بينما لم يتحدد بعد موقفه من اللحاق بديربي جدة أمام الأهلي والمقرر إقامته في السادس من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن، فبحسب صحيفة "الرياضية" سيخضع لاختبارات بدنية وقتها لتحديد موقفه.

يذكر أن بنزيما شارك مع النمور في ست مباريات في دوري روشن، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع اثنين، فيما غاب عن اللقاء الأخير أمام الفتح، جراء الإصابة أيضًا.

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