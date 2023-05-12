هل يفعلها فهد بن نافل؟ توصية هلالية بالتعاقد مع حمد الله

يقدم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، موسمًا رائعًا للغاية حتى الآن، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين، ويقود العميد لتصدر ترتيب الدوري.
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ويتصدر حمد الله ترتيب قائمة هدافي دوري روشن برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال بفارق هدفين.
وقال محمد الدعيع حارس مرمى الهلال السابق، خلال تصريحات عبر برنامج "SBC": "حمد الله يحب كرة القدم وهو مدرب داخل الملعب، ويمتلك مهارة عالية في ركلات الجزاء، وهو لاعب صندوق".
وأضاف: "أنا لو رئيس الهلال سأتعاقد مع حمد الله بلا تردد، لما يمتلكه من قدرات ستفيد الفريق بلا شك".
وواصل الدعيع المديح في حمد الله، حيث قال: "اللاعب المغربي هو المستفيد مع النصر أو الاتحاد، بسبب محبته لكرة القدم والأهداف".
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