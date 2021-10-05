هل يفعلها جوارديولا؟ فرصة ذهبية تلوح في الأفق لضم محمد صلاح

فرصة لا مثيل لها!

فرصة ذهبية طرحها الإعلام الإنجليزي لإغراء إدارة مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم ليفربول، محمد صلاح في ظل مماطلة اللاعب لتجديد عقده مع الريدز.

النجم المصري انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية يونيو 2023.

ما هو الاقتراح الذي تم عرضه؟

في الوقت الحالي، يعاني مانشستر سيتي على مستوى الهجوم واللمسة الأخيرة بالفريق، جوارديولا لديه فقط جابرييل جيسوس كمهاجم تقليدي بعد رحيل سيرخيو أجويرو، يُوكل بمهام المهاجم الوهمي لكنه غالبًا يفضل قلب الهجوم.

جوارديولا أراد مهاجمًا وبالتحديد أراد هاري كين ولكن تعنت إدارة توتنهام وتمسكها باللاعب أوقفت الصفقة، حتى محاولات النفس الأخير لضم كريستيانو رونالدو لم تكلل بالنجاح.

أما على الجانب الآخر فهناك محمد صلاح، الذي يتشارك مع جيمي فاردي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 6 أهداف، ليس ذلك فقط صلاح سجل تسعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 9 مباريات لعبها مع ليفربول هذا الموسم.

المباحثات ما زالت جارية بين النجم المصري ومسؤولي ليفربول لتجديد التعاقد دون الوصول لاتفاق بعد، وإذا استغلت إدارة مانشستر سيتي هذا فمن الممكن أن تستطيع الحصول عليه بـ 75 مليون جنيه إسترليني.

كيف هو وضع صلاح مع ليفربول الأخير؟

بحسب ما ورد عن "ذا اندبندنت" مؤخرًا فإن صلاح طلب الحصول على راتب يتراوح بين 300 إلى 380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو ما سيجعله الأعلى في ليفربول.

يذكر أنّ صلاح يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا الآن كثاني أكثر راتب في النادي مشاركة مع تياجو بعد فيرجل فان دايك الذي يحصل على 235 ألف جنيه إسترليني.

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