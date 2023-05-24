هل يفعلها الهلال؟ "محاولة لرفع رصيده والمساهمة في حصوله على الدوري"

أحمد رفعت
al hilal - al ittihadGoal AR
دوري روشن السعوديالهلال

هناك محاولات لإهدا الدوري إلى نادي الهلال!

الصراع أصبح محتدم جدًا بين الاتحاد والنصر على صدارة دوري روشن للمحترفين، بعد أن وصلنا إلى آخر جولتين، ولكن يبدو أن هناك محاولات لدخول الهلال في المنافسة والحصول على لقب الدوري!

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن حاليًا برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز، بينما الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، ثم الهلال بالمركز الرابع بنفس الرصيد.

وأثار الإعلامي الرياضي محمد العميري الجدل عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة يُلمح فيها لمحاولة إهداء لقب الدوري إلى الهلال.

وجاء في نص تغريدة العميري: "سنوات طويلة وسوالف اللوبي الأزرق وأيادي المكاتب يلاحقون بها الهلال قبل وبعد كل بطولة يحققها الفريق، واليوم وبشكل علني، وعلى مدار الساعة، المطالب مستمرة من أجل صدور قرار من (المكاتب) يرفع رصيد الفريق ويساهم في حصوله على الدوري".

وأضاف: "ولكن الملعب سيظل هو الفيصل ورهان الأبطال، ومن يعرف الميدان سيكون البطل مهما كانت الصعاب".

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