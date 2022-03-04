هل يُصيب توقعه؟ .. الفراج يُسعد الهلال والاتحاد ويصدم النصر

كشف الإعلامي السعودي، وليد الفراج، عن رؤيته للمنافسة في السعودية وآسيا خلال العامين القادمين، وقد صدم بتوقعاته نادي النصر وجماهيره.

النصر يعيش موسمًا صعبًا للغاية حاليًا، إذ اقترب كثيرًا من الخروج دون أي ألقاب محليًا وقاريًا، فيما تُوج الهلال بدوري أبطال آسيا والسوبر السعودي ومازال أمامه الدوري والكأس، ويتصدر الاتحاد جدول الدوري بفارق جيد عن مطارديه.

ما الذي قاله الفراج حول المنافسة في السعودية مستقبلًا؟

الفراج الذي اعتاد إثارة الجدل بتصريحاته وتغريداته تحدث عن توقعاته لشكل المنافسة في الدوري السعودي وبقية البطولات المحلية والقارية خلال الفترة حتى عام 2024، مشيرًا إلى أن النصر خارج تلك المنافسة تمامًا.

وقال الفراج أنه يتوقع انحسار المنافسة في العامين القادمين بين الهلال والاتحاد، واستفادتهما من ذلك جماهيريًا وتسويقيًا، خاصة مع ترجيح بقاء رامون دياز وكوزمين كونترا في منصبيهما خلال تلك الفترة.

إذ كتب عبر تويتر "أعتقد أن القمة في الدوري حتى 2024 ستكون تنافسًا ساخنًا جدًا بين الهلال والاتحاد وسيحصد الناديان أجيالًا جديدة من المشجعين توسع الفارق التسويقي والجماهيري أكثر".

أضاف مبررًا توقعه "الهلال سيعيش استقرارًا مع دياز الذي سيبقى موسمًا آخر، أما كوزمين كونترا فهو باقٍ موسمًا أو موسمين على الاقل. هذا تقديري للمشهد".

اعتقد ان القمة في الدوري حتى 2024 ستكون تنافسا ساخنا جدا بين الهلال والاتحاد وسيحصد الناديان اجيالا جديده من المشجعين توسع الفارق التسويقي والجماهيري اكثر .

الهلال سيعيش استقرارا مع دياز الذي سيبقى موسما اخر اما كوزمين كونترا فهو باق موسما او موسمين على الاقل .

هذا تقديري للمشهد pic.twitter.com/X8H3nWySeQ — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 4, 2022

كيف كان المشهد التنافسي في السعودية خلال المواسم الـ3 الماضية؟

يُمكن الجزم بأن الهلال تصدر المشهد التنافسي في السعودية محليًا وقاريًا خلال المواسم الـ3 الماضية، وسط منافسة تفاوتت شراستها وحدتها من النصر وغياب شبه تام من الأهلي والاتحاد.

النصر تُوج بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019، فيما فاز الهلال به خلال الموسمين التاليين، ويُمكن القول أن الاتحاد في طريقه ليفوز به هذا الموسم.

لم تُقدم الأندية السعودية الأداء المنتظر في دوري أبطال آسيا باستثناء الهلال والنصر خلال السنوات الأخيرة، فاز الزعيم باللقب عامي 2019 و2021 ووصل النصر لنصف النهائي موسم 2020 و2021.

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