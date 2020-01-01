هل يعود فاردي إلى إنجلترا في يورو 2020 رغم الاعتزال؟

فاردي يترك الباب مفتوحاً امام عودته لمنتخب بلاده

ترك جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، الباب مفتوحًا لإمكانية عودته مرة أخرى إلى منتخب إنجلترا وتمثيله في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 والتي ستبدأ في شهر يونيو المقبل، وأكد على أنه على تواصل دائم مع مدرب الأسود الثلاثة، جاريث ساوثجيت، للوقوف على القرار الأفضل لجميع الأطراف.

وكان فاردي قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا في 2018، ولكن رغم ذلك فإنه كشف عن أن احتمالية عدوله عن هذا القرار واردة بقوة في ظل إصابة الثنائي هاري كين وماركوس راشفورد وبالتبعية خلو مركز المهاجم الصريح لكتيبة ساوثجيت.

فاردي في تصريحات لسكاي سبورتس قال "من يعرف؟ أنا وجاريث متفقان على أن الباب سيظل مفتوحًا لأي سبب من الأسباب ثم سنجلس سويًا ونتحدث إذا لزم الأمر، ولكننا لم نتحدث عن أي شيء حتى من قبيل الدردشة في الفترة الأخيرة.".

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كما أضاف "لقد أصيب كين وراشفورد، لكنهما يتطلعان إلى العودة في الوقت المناسب، الوقت هو من سيخبرنا عن مصير كليهما من اليورو .".

"لن أكذب، لقد استفدت ببعض الراحة خلال العطلات الدولية الماضية، فقد تمكنت من الابتعاد التام عن كرة القدم وهو أمر مفيد في بعض الأحيان، مع العلم أنك بمجرد العودة إلى الملاعب من جديد ستشعر بالجاهزية 100%، لذلك فالابتعاد عن المشاركات الدولية كان من الأشياء المفيدة بالنسبة لي.".

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صاحب الـ33 عامًا هو هداف الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا رفقة الثعالب ومناصفةً مع بيير أوباميانج لاعب آرسنال برصيد 17 هدفًا لكل منهما، ولكن منذ بداية 2020 وفاردي لم يقدم الأداء المأمول مع تعرضه لإصابة في الأسابيع الأخيرة أبعدته عن الملاعب.

وحول الأمر، قال "لقد كانت بداية رائعة ولكنك بحاجة إلى الاستمرارية. يتعين علينا مواصلة العمل الجاد وتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط في الفترة المقبلة. نحن بحاجة إلى العودة إلى اتساق ليستر سيتي في بداية الموسم، لقد قادنا ذلك الاتساق وتلك الاستمرارية في الدور الأول إلى المكان الذي نحن فيه الآن في الجدول، آمل أن يبقينا هناك.".

يذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة مع تبقي مباراة له في الجولة التاسعة والعشرين أمام أستون فيلا إن حقق فيها النصر فسيصبح الفارق بينه وبين تشيلسي صاحب المركز الرابع 5 نقاط كما سيكون الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني 4 نقاط فقط.