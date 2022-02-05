هل يعتزل؟ مستقبل بيكيه مهدد في برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن وضع جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة وموقفه من المشاركة الأساسية خلال الموسم المقبل.

وتدور الشكوك داخل النادي الكتالوني حول بيكيه الذي أتم عامه الـ35 الأسبوع الماضي ويستمر عقده حتى صيف 2024.

ماذا قالت التقارير؟

حسبما نشر الصحفي أوريول دومينيك في برنامج "Onze de Esport3" فإن هناك قلقًا داخل برشلونة بشأن المدافع المخضرم جيرارد بيكيه.

بيكيه يعتبر واحدًا من أساطير النادي وبالطبع يريد أن تكون برشلونة آخر محطة في مسيرته الرياضية لكن اللاعب لا يقدم المستويات المطلوبة مع الفريق وهو ما يربك إدارة النادي.

وأشار نفس المصدر أن برشلونة يضع في الوقت الحالي عينه نحو التعاقد مع مدافع ليكون أساسيًا لحين انتهاء عقد جيرارد.

وحتى الآن لا يعلم النادي كيف ستكون الخطوة القادمة بعد نهاية مدة عقده بحسب الصحفي أوريول دومينيك.

نشاط برشلونة في انتقالات يناير

يقود جوان لابورتا رئيس النادي حملة تصحيح في الميركاتو الشتوي الجاري، حيث تخلى عن فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا.

وعلى الجانب الآخر تعاقد النادي مع فيران توريس من مانشستر سيتي، وجلب أداما تراوري من وولفرهامبتون ضمن مجموعة من التحركات الموسعة.

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