هل يعاني طاهر من إصابة مزمنة؟ طبيب المقاولون يوضح

حقيقة معاناة صفقة الأهلي الجديدة من إصابة مزمنة.

كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي بنادي المقاولون العرب، حقيقة ما تردد حول معاناة طاهر محمد لاعب فريقه المنتقل حديثًا إلى النادي الأهلي، من إصابة مزمنة.

الأهلي نجح في ضم طاهر محمد من صفوف نادي المقاولون العرب، ليكون أول صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اتفاق تم بين الناديين واللاعب.

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وائل نبيل قال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار: "طوال الـ4 سنوات عمل مع طاهر، لم يشكو من أي إصابة سوى مرتين فقط، ولا يعاني من أي إصابة مزمنة كما يتردد".

طبيب المقاولون تابع: "طاهر تعرض لإصابة في غضروف الركبة، وسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة خياطة الغضروف، ثم عاد بعدها إلى مصر بعد 3 أشهر".

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وواصل: "بعد عودة طاهر انضم إلى معسكر المنتخب الأولمبي، قبل كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في نوفمبر 2019، واستعجل في العودة فتعرض لشد في العضلة الخلفية، طوله 3 مليمتر، وهذا الأمر طبيعيًا".

واختتم وائل نبيل تصريحاته قائلًا: "منذ تلك الإصابة لم يتعرض طاهر محمد لأي إصابة أخرى، وكل ما أثير حول معاناته من إصابة مزمنة ليس صحيحًا".

وشارك طاهر مع منتخب مصر الأولمبي، في التتويج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في القاهرة، حيث صعد الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2021.