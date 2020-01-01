تفاصيل أول لقاء بين فايلر وصالح جمعة وموقف المدرب من اللاعب

ما الذي دار بين صالح جمعة ومدربه فايلر؟

كشفت تقارير صحفية، كواليس ما دار بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، وصالح جمعة لاعب وسط الفريق، بعد عودة الأخير إلى تدريبات المارد الأحمر، بعد فترة من استبعاده وخوضه تدريبات منفردة.

صالح جمعة عاد لتدريبات الأهلي، بعد فترة طويلة من الغياب، بعد توسط عدد من لاعبي الأهلي، في مقدمتهم محمد الشناوي، الذي تحدث مع ديفيد سيزا المدرب العام، والذي بدوره نقل تلك الرغبة إلى فايلر الذي كان متواجدًا في سويسرا، ليوافق الأخير على هذا الطلب.

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وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن علاقة صالح جمعة وفايلر أصبحت جيدة خلال الوقت الحالي، بعد فترة من التوتر، خاصة بعدما شعر المدرب السويسري بأن اللاعب يرغب تلك المرة في الانضباط داخل الملعب وخارجه.

وتابع الموقع: "فور قدوم فايلر لقيادة تدريبات الفريق تعامل مع صالح جمعة بطريقة محترمة جداً وبها نوع من التقدير وطلب منه الالتزام وطي صفحة الماضي تمامًا وهو ما أسعد اللاعب وتعهد ببذل قصارى جهده مع الفريق".

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ومن جانبه، دفع فايلر بصالح جمعة في الـ"تراي ماتش" بالجزء الأخير به، وهذا يدل على أن وجهة نظره بدأت تتغير تجاه اللاعب، وسيكون هناك رغبة في الاعتماد عليه الفترة المقبلة، خاصة في ظل انضباطه والتزامه بالتعليمات.

يذكر أن رينيه فايلر كان قد صرح في أكثر من مناسبة، بأن صالح جمعة أصبح خارج حساباته الفنية، وكشف عن أسباب قراره، وتمنى له التوفيق حال انتقاله لصفوف آخر.