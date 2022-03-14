هل يُعاقب؟ .. سخرية لاذعة من الشباب بحق حكم مواجهة الاتحاد
لم يتوقف الجدل أبدًا بشأن الحكم أناستاسيوس سيديروبولوس وإدارته لقمة الشباب والاتحاد يوم أمس في الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز العميد 2-0.
الفريق الجداوي هزم ضيفه العاصمي بهدفين دون رد، وقد طالب الشبابيون باحتساب ركلتي جزاء في الشوط الثاني لكن الحكم اليوناني رفض مطالبهم، وهو ما أثار غضبهم وكذلك جيرانهم الهلاليين الذين كانوا يأملون في تعثر المتصدر وتقليص الفارق معه، خاصة بعد فوزهم على الرائد بهدف يتيم.
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ورغم أن العديد من محللي التحكيم في القنوات والصحف السعودية أيدوا قرارات الحكم وشددوا على صحة قراره عدم احتساب أي ركلة جزاء لصالح الشباب، إلا أن النادي العاصمي لم يقتنع كما يبدو وقد صعد من لهجته كثيرًا مساء اليوم الإثنين.
النادي وعبر حسابه الرسمي على تويتر وجه أولًا سؤالًا للاتحاد السعودي لكرة القدم حول إمكانية استقدام حكام أفضل من الطاقم الذي أدار القمة أمام الاتحاد.
وبعدها نشر تغريدة تضمنت استفتاءً حول إن كان الحكم مختص بكرة القدم أم كرة اليد، وذلك بقصد السخرية اللاذعة منه.
التصويت أحدث تفاعلًا كبيرًا من الجماهير واتجهت الأصوات للقول بأنه حكم كرة يد بنسبة تزيد عن 66%.
تغريدة تويتر الشباب الساخرة جدًا من الحكم اليوناني واختياره من المتوقع أن تعرض النادي لعقوبة مشددة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ اعتادت اللجنة عقاب كل من يتحدث بصورة غير لائقة عن التحكيم.
يُشار إلى أن فوز العميد عزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 57 نقطة وحافظ على فارق الـ11 نقطة مع الهلال والشباب في المركزين الثاني والثالث، لكن مع امتلاك الأول لمباراتين مؤجلتين.