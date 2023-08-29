هل يشارك مبابي في أولمبياد باريس؟ رد غريب من هنري قد يدفعه للرحيل!

قضية هامة أمام المدرب الجديد لمنتخب فرنسا للشباب

رد تييري هنري المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا تحت 21 سنة، عن إمكانية ظهور النجم الفرنسي كيليان مبابي في أولمبياد باريس 2024.

هنري عاد مؤخرًا إلى التدريب من جديد من خلال تجربة فريدة من نوعها مع منتخب الشباب الفرنسي، ومن ضمن أهم القضايا التي فرضت نفسها على الساحة بعد توليه المهمة، كانت تواجد مبابي في الأولمبياد باعتباره النجم الأول للديوك حاليًا.

وقال هنري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الأول له منذ تولي وظيفته الحالية:"على أرض الملعب سيكون من الرائع تواجده معنا، ولكن لسوء الحظ لا يمكنني المساعدة كثيرًا بهذا الأمر".

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وأضاف:"دورة الألعاب الأولمبية ستكون في فرنسا، إنها لحظة تاريخية تجعلني أشعر بالسعادة، الأولوية فيها ستكون للشباب والذين ولدوا في 1 يناير 2002 وهذا ليس سيئًا".

وتأتي هذه التصريحات لتفتح الباب من جديد أمام إمكانية رحيل مبابي عن باريس وانضمامه إلى ريال مدريد الصيف القادم من أجل المشاركة في البطولة.

يذكر أن مبابي سبق أن أعلن عن رغبته أكثر من مرة في تمثيل فرنسا في أولمبياد باريس لإضافة ميدالية ذهبية جديدة له بعد الفوز بكأس العالم 2018، ويأتي ذلك بعدما رفض باريس سان جيرمان فكرة تواجده في أولمبياد طوكيو 2021.