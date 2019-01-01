هل يستفيد ريال مدريد من سلاح فاران القاتل في الكلاسيكو؟

ميزة قاتلة للمدافع الفرنسي العائد مؤخراً لصفوف ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة

يستعد المدافع الفرنسي رافائيل فاران، للعودة مرة أخرى لصفوف ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة.

صاحب الـ25 عاماً لم يظهر في مباراة ريال الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس الأحد الماضي بالدوري الإسباني بسبب الإيقاف.

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فاران أثبت تميزه الكبير هذا الموسم في التسجيل من كرات هوائية خاصة في كأس ملك إسبانيا، وهي البطولة التي سيقام بها الكلاسيكو.

الفرنسي سجل 11 هدف بقميص ريال، اكثر من نصفهم جاءوا خلال 21 مباراة ببطولة الكأس.

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

6 اهداف منهم 5 بكرات رأسية وهو ما يجعله اكثر اللاعبين تسجيلاً بكرات هوائية في العقد الأخير بعد أرتيز أدوريز.

مواجهة الغد تعيد للأذهان مباراة الفريقين في نصف نهائي 2012/2013، حيث تسبب فاران في تأهل ريال للمباراة النهائية.

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سيسك فابريجاس سجل هدف برشلونة الوحيد بالذهاب، قبل أن يعادل فاران النتيجة برأسية، ليمنح فريقه الأفضلية بالعودة ويفوز 3/1.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب تقام غداً على ملعب كامب نو، بينما يُلعب الإياب في سانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير الجاري.