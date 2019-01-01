هل يستغل برشلونة الفرصة ويبتعد في صدارة الليجا عن ريال مدريد؟

جدول برشلونة السهل في الفترة المقبلة هل يكون مؤثرًا على مصير الليجا في الأشهر المقبلة؟

يستضيف فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة المباراة وهو على صدارة ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده ٢٢ نقطة من ١١ جولة لعبها ولديه مباراة مؤجلة أمام ريال مدريد.

بينما يدخل سيلتا فيجو اللقاء في المركز الـ ١٨ بجدول الترتيب وبرصيد تسع نقاط فقط جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات في ١٢ جولة.

المواجهة قد تكون سهلة نوعًا ما على برشلونة الذي يمر بفترة صعبة ويحتاج لتحقيق انتصارات كبيرة تساعده على استعادة الثقة من جديد.

لكن الأهم من ذلك أن برشلونة يملك فرصة ذهبية لفض الصراع الجاري على صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع ريال وأتلتيكو مدريد وسوسيداد وحتى إشبيلية وغرناطة ومن بعيد خيتافي وفياريال وأوساسونا.

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الفارق في الدوري الإسباني في الوقت الحالي بين صاحب المركز الأول برشلونة وصاحب المركز الـ ١٣ فالنسيا لا يتجاوز الخمس نقاط.

تكمن الفرصة في صعوبة جدول ريال مدريد خلال الفترة المقبلة مع وجود سهولة نسبية لبرشلونة، الذي سيخرج ليحل ضيفًا على نظيره ليجانيس متذيل الترتيب في الجولة التالية.

وفي المقابل نجد أن ريال مدريد يحل ضيفًا على إيبار المنتشي مؤخرًا بالفوز على ليجانيس وفياريال وقفز رصيده للنقطة رقم ١٥ في المركز الـ ١٤ بجدول الترتيب.

وكان ريال مدريد قد تعرض لخسارة كبيرة أمام إيبار على ملعب إيبورا بثلاثة أهداف نظيفة بمواجهة الجولة الـ ١٣ من الدوري الإسباني أيضًا.

وبعد مواجهة إيبار سيجد ريال مدريد نفسه في مواجهة صعبة للغاية أمام ريال وسوسيداد الذي يملك نفس العدد من النقاط حاليًا مع النادي العاصمي بـ ٢٢ نقطة في المركز الثالث.

فهل ينجح برشلونة في الخروج من تلك الفترة بأكبر الانتصارات متمنيًا تعثر ريال مدريد ليبتعد بالقمة أم يبقى الحال على ما هو عليه من تقارب في النتائج والمستويات المهتزة حتى لقاء الكلاسيكو؟