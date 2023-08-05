هل يستحق كاريلو وميشايل الرحيل عن الهلال؟ الواقع يؤدي لإجابة واحدة

جماهير الهلال وضعت كاريلو وميشايل في اختبار غير منطقي

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تغيير كبير قام به نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعدما قام بالاستغناء عن كافة اللاعبين الأجانب، باستثناء البيروفي أندريه كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو، مع إعطائهما فرصة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، فهل يستحقا هذا الاختبار؟

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الهلال كان يمتلك 8 لاعبين أجانب، وقرر الاستغناء عن خدماتهم، ولكنه أبقى على كاريلو لأنه من أحد أعمدة الفريق منذ سنوات، وميشايل بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه الموسم الماضي.

وتعاقد الهلال مع النجم البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم، وفي طريقه لحسم التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ولكن هناك بعض المطالبات بين الجماهير، بضرورة الاستغناء عن كاريلو وميشايل، والتعاقد مع بدلائهم، ولكن هل يستحق هذا الثنائي الرحيل ووضعهما في اختبار؟ هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية..

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كاريلو البديل الأنسب لمالكوم

لا يمتلك الهلال حاليًا لاعبين يمكنهم اللعب في مركز الجناح الأيمن سوى مالكوم وكاريلو، وهو نفس المركز الذي يستطيع أن يُجيد فيه أيضًا ميشايل ديلجادو.

مالكوم قدم موسمًا رائعًا رفقة زينيت الموسم الماضي، حيث لعب 27 مباراة، سجل 23 هدفًا وصنع 7 أهداف لزملائه، في بطولة الدوري الروسي، وسدد الكرة 43 مرة على المرمى، بدقة وصلت إلى 51.8%.

وأما عن كاريلو، لعب خلال موسم 2022-2023 ببطولة دوري روشن السعودي، في مركزين وليس مركز واحد، وهما جناح أيمن، ولاعب وسط أيمن، وهو الأمر الذي قلل من خطورته على المرمى.

وخاض النجم البيروفي 30 مباراة بالدوري، وسجل هدف واحد وصنع 5 أهداف، وسدد الكرة على المرمى 8 مرات بدقة 33.3%، وأرسل 13 عرضية صحيحة.

هناك فارق واضح في الأرقام بين مالكوم وكاريلو، ولكن على صعيد المستوى داخل الملعب، فالثنائي متقارب، ومن الممكن أن يتم الاعتماد على مالكوم أساسيًا، وكاريلو بديلًا له حال غيابه لأي سبب، حيث يستطيع تعويضه.

وأما عن فكرة اختبار كاريلو ببطولة كأس الملك سلمان، فهي غير منطقية بالمرة، لأن الجميع يعرف جيدًا الإمكانيات التي يتملكها اللاعب البيروفي، وأهميته فنيًا للفريق، لأنه قادر على تغيير شكل الفريق الهجومي بشكل كبير.

ميشايل أم سالم الدوسري؟

إذا استطلعنا رأي جماهير نادي الهلال بخصوص مقارنة ميشايل بالدوسري، ستجد أن نسبة كبيرة منهم يختارون النجم البرازيلي، في ظل تراجع مستوى سالم بشكل مُلفت خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد كأس العالم قطر 2022.

وفي مركز الجناح الأيسر، يمتلك الهلال ميشايل والدوسري بجانب اللاعب الصاعد بقوة محمد القحطاني، مع العلم أن ميشايل يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن كما ذكرنا.

بالموسم الماضي، لعب سالم الدوسري 14 مباراة ببطولة دوري روشن السعودي، سجل 4 أهداف منهم 3 من ركلات جزاء، وصنع هدفين فقط، وسدد الكرة على المرمى 18 مرة، بدقة تصويب 58.1%، وأرسل 6 عرضيات بشكل صحيح، في واحد من أقل مواسمه!

ميشايل كان بعيدًا عن المشاركة بصفة أساسية، ولكن اعتمد عليه مدربه السابق رامون دياز كلاعب بديل أو احتياطي، وإجمالي مشاركاته كانت 25 مباراة، سجل فيها 6 أهداف "بدون ركلات جزاء"، وصنع 5 أهداف، وسدد الكرة 18 مرة، بدقة تصويب 54.5%، وأرسل 20 عرضية صحيحة.

ما قدمه ميشايل خلال الموسم الماضي، كفيل بأن يتمسك به أي فريق أو مدرب، لأنه أثبت بكل المقاييس أنه ورقة رابحة للفريق الذي سيلعب له، وبالتالي فإن مسألة الاستغناء عنه يجب استبعادها تمامًا.

النجم البرازيلي الجميع يعرف جيدًا ما يمتلكه من سرعة ومهارة وخطورة على مرمى المنافسين ومدافعيهم، وبالتالي يجب ألا يتم وضعه في اختبار من أجل الرحيل، خاصة في بطولة ودية مثل كأس الملك سلمان، الهدف الأساسي منها هو الإعداد للموسم المقبل.

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