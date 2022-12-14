عين على الحكم | هل استحق المغرب ركلة جزاء أمام فرنسا؟

أحمد رفعت
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france morocco theo boufalGetty
كأس العالمفرنسا vs المغربفرنساالمغرب

الحكم تغاضى عن المطالبات المغربية باحتساب ركلة جزاء

طالبت الجماهير المغربية باحتساب ركلة جزاء لصالح أسود الأطلس، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب أمام فرنسا، بنصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وانتهى الشوط الأول في مباراة المغرب وفرنسا، بتقدم الديوك بهدف دون رد، أحرزه الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

وفي كرة مشترة بين سفيان بوفال وثيو هيرناديز داخل منطقة الجزاء، سقط اللاعب المغربي على أرضية الملعب، بعد تدخل عنيف من الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا.

ولكن حكم المباراة رفض احتسابها ركلة جزاء، بل احتسابها خطأ ضد بوفال، مع إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، لتُستكمل أحداث الشوط الأول من المباراة.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا، أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، بينما يلعب الخاسر أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والحائز على الميدالية البرونزية.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 80079فرنسا، 2018
  • 57402ألمانيا، 2014
  • 108959إسبانيا، 2010
  • 39442إيطاليا، 2006
285882 الأصوات
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