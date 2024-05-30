هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2024 وينضم إلى دوري روشن السعودي؟

محمد صلاح يثير التكهنات حول مستقبله وإمكانية انضمامه إلى الدوري السعودي...

أصبح مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول، غامضًا بعد الموسم الصعب الذي قضاه مع الريدز، وتذبذب مستواه بشكل كبير مما دفع البعض إلى التساؤل مصيره مع الفريق الإنجليزي.

وارتبط الفرعون المصري، بالرحيل عن صفوف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024 وسط ترقب واهتمام العديد من الأندية، التي تستهدف التعاقد مع صلاح.

فهل يرحل محمد صلاح من ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2024 وينضم إلى دوري روشن السعودي؟ جول يبحث عن الإجابة.

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هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

كما ذكرنا سابقًا انتشرت عدة أخبار حول، إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول، في سوق الانتقالات الصيفية 2004.

ويعد الفرعون المصري، هدفًا كبيرًا للعديد من الأندية سواء في الدوري الإسباني، أو الفرنسي والسعودي، ومع رحيل يورجن كلوب عن صفوف الريدز، وبداية عصر جديد داخل قلعة "آنفيلد" قد نرى محمد صلاح، يقرر خوض تجربة جديدة خارج الفريق.

في السنوات الماضية، شاهدنا تمسك محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول، بشكل كبير ورفض العديد من العروض، ولكن تفيد التقارير الصحفية بأن المقابل المالي الضخم من السعودية، مع التطورات داخل الفريق، قد يدفعان صلاح للرحيل.

ومن جانبها لن تمانع إدارة ليفربول، من الموافقة على رحيل محمد صلاح، خاصة وأنها ستحاول تحقيق أي استفادة مادية من الفرعون المصري، بدلًا من الانتظار ورحيله بالمجان.

أين يلعب محمد صلاح في دوري روشن السعودي؟

أظهر نادي الاتحاد، اهتمامًا بالتعاقد مع محمد صلاح، منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وبالفعل تقدم بعرض ضخم، ولكن المدرب يورجن كلوب تمسك حينها بصلاح ورفض رحيله.

وعادت التقارير الصحفية مرة أخرى لتربط العميد بالتعاقد مع الفرعون المصري، خلال الميركاتو الصيفي، إذ ترغب إدارة الاتحاد في تدعيم صفوف الفريق بأقوى الأسماء استعدادًا للموسم الجديد.

متي ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول؟

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد عام واحد فقط، وتحديدًا في 30 يونيو 2025.

وسيكون من الصعب التكهن إذا كان صلاح، سيمدد عقده مع الفريق أم سيكون هذا العام هو الأخير له مع الريدز، بعد سلسلة طويلة من النجاحات، سيتعين علينا الانتظار حتى نتيجة اجتماعات الفرعون المصري مع مدربه الجديد أرني سلوت.

ما هي القيمة السوقية لمحمد صلاح؟

كان محمد صلاح، واحد من أعلى اللاعبين من ناحية القيمة السوقية في العالم خلال السنوات الماضية، ولكن لعدة عوامل انخفضت تلك القيمة بشكل ملحوظ.

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن القيمة السوقية للفرعون المصري في الوقت الحالي 55 مليون يورو.