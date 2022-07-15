هل يرحل مادو عن النصر؟ تحرك حاسم من العالمي

تعرف على موقف النصر من مادو

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الأخيرة، عن اقتراب رحيل عبد الله مادو مدافع فريق نادي النصر، والذي انتهى عقده بالفعل مع العالمي دون تجديد عقده، إلى نادي الشباب.

ما هو موقف النصر من عبد الله مادو؟

أصبح مادو حاليًا لاعبًا حرًا بدون أي فريق، حيث يحق له الانتقال لأي فريق يرغب فيه دون العودة لأي شخص أو جهة، وسط أنباء حول اهتمام الشباب بالتعاقد معه.

وأشار برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، إلى أن نادي النصر اتفق بالفعل مع مادو على تجديد عقده لمدة موسمين، بعد انتهاء عقده.

ويعد مادو واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق الأصفر، حيث غاب عن المشاركة في العديد من المباريات الموسم الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

خاص . الحصاد الرياضي



نادي #النصر يتفق مع عبدالله مادو على التجديد لمدة 3 مواسم — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 14, 2022

لماذا يرغب الشباب في التعاقد مع مدافع جديد؟

تسعى إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، في تدعيم صفوف الفريق للعديد من الأسباب، أبرزها استعداد الفريق لباقي مبارياته ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.

كما أن الشباب خسر مدافعه المميز أحمد شراحيلي، الذي انتقل بشكل رسمي إلى نادي الاتحاد، ويرغب الليوث في تعويضه بالتعاقد مع مدافع جيد.

ولكن يبدو أن مادو سيبقى مع نادي النصر، ولذلك سيبحث الشباب عن التعاقد مع مدافع بدلًا من عبد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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