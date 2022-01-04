هل يرحل لوكاكو عن تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

أصبح روميلو لوكاكو في السنوات الأخيرة أحد أفضل المهاجمين على مستوى العالم، خاصةً بعد الموسم الأخير الرائع الذي قدمه مع الإنتر.

رحل لوكاكو من مانشستر يونايتد بعد موجة من الانتقادات وتراجع مستواه مع الفريق، ومع وصوله للنيراتزوري، وجد لاوتارو مارتينيز الذي كون معه ثنائي هجومي من الأقوى في العالم.

هذا الموسم الرائع أعاد البلجيكي للدوري الإنجليزي من جديد من بوابة فريقه القديم تشيلسي، لكنه خرج بتصريحاتٍ مؤخرًا أثارت جمهور البلوز، وجعلت الكثيرين يتساءلون عن إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

بعد التشكيك في خططه .. توخيل يحسم مستقبل لوكاكو مع تشيلسي

ما هي تصريحات لوكاكو التي أغضبت جماهير تشيلسي؟

في مقابلة استمرت 29 دقيقة مع سكاي سبورت إيطاليا أجريت في ديسمبر الماضي، قال روميلو لوكاكو إنه "غير سعيد" بدوره الحالي مع تشيلسي، وانتقد منظومة توماس توخيل، وتطرق إلى رفضه الانتقال إلى مانشستر سيتي في 2020.

وقال لوكاكو: "على الصعيد البدني أنا أبلي بلاءً حسنًا. أنا لست سعيدًا بوضعي الحالي، لكن هذا طبيعي. أعتقد أن المدرب قرر اللعب بتشكيلة مختلفة وعلي الالتزام واللعب فيها بشكل احترافي".

وأردف: "لست سعيدًا بالوضع لكنها وظيفتي ويجب ألا أستسلم. عندما كنت في إنتر، في نهاية العام الأول رفضت عرضًا من مانشستر سيتي كان أعلى من عرض تشيلسي هذا الصيف.

"لذلك في العام الثاني بعد فوزنا بلقب الدوري الإيطالي، ذهبت للتحدث مع رؤساء النادي وطلبت عقدًا جديدًا. فعلت ذلك لأنني قلت لنفسي إنني أبلغ من العمر 28 عامًا، وعائلتي تشعر بالارتياح في ميلانو، وما زلت أملك بيتًا هناك، يمكن لأمي وابني العيش فيه وسنشعر جميعًا بالراحة.

واستطرد لوكاكو: "لكنهم لم يرغبوا في تجديد عقدي، لم يكن الاحتمال متاحًا وكان من الصعب علي القبول".

وعبر البلجيكي عن حبه للنيراتزوري قائلاً: "هناك ثلاثة فرق في كرة القدم يحلم كل لاعب بالانضمام لها هم ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ. لكن إذا كانت الفرصة قد توفرت لي ، كنت سأوقع عقدًا جديدًا مع إنتر.

"هذا لم يحدث، لذلك قلت لنفسي أن هناك فريقًا واحدًا فقط يمكن أن أرى نفسي فيه هو تشيلسي. لم أكن أفكر في الذهاب، لكن في وقتٍ ما تحرك الفريق من أجلي فطلبت من إنزاجي الرحيل.

كيف كان رد فعل توخيل على تصريحات لوكاكو؟

تحدث توخيل عن تصريحات لوكاكو في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ليفربول وتشيلسي، وذلك في أعقاب استبعاد الألماني مهاجم الفريق من اللقاء.

وقال توماس توخيل: "بالطبع لم تعجبنا هذه التصريحات لأنها تجلب ضجة لا نرغب فيها، لكن في المقابل لا نريد تحميل الأمور أكثر مما تتحمل".

وأضاف: "نعلم كيف تسير الأمور في هذه النوعية من المقابلات، من السهل اجتزاء مقطع خارج سياق الحديث من أجل وضع عناوين رنانة".

واستطرد: "بالنسبة للوكاكو، اعتقد بأن لا أحد يعلم بعدم سعادته في هذا المبنى، وهذا السبب الذي فاجأنا بالتصريحات".

هل يرحل لوكاكو من تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

بعد انتشار كلمات لوكاكو، تحدث العديد من وسائل الإعلام عن رحيل البلجيكي من تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

لكن بعد ذلك، أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن اللاعب باقٍ في الفريق، وذلك بعد عقد اجتماع مع المدرب توماس توخيل جاءت نتيجته إيجابية بحسب الصحفي الإيطالي.

لوكاكو نشر رسالة عبر الحساب الرسمي لتشيلسي على تويتر اعتذر فيها لجماهير البلوز قال فيها: "أقولها إلى الجماهير، أنا آسف على الضيق الذي تسببت فيه لكم بتصريحاتي".

وأضاف:"أنتم تعرفون الرابط الذي يجمعني بهذا النادي منذ سن المراهقة، لذلك تعرفون تفهمي لشعوركم بالغضب، لذلك سأبذل كل ما لدي على أرض الملعب لاستعادة ثقتكم مرة أخرى".

وتابع:"هدفي الآن هو الفوز بالمباريات مع الفريق، وأعتذر أيضًا لمدربي وزملائي والجهاز الفني، لأنها لم تكن اللحظة المناسبة لهذا الحديث، لذلك أعتذر وأعدكم بالمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النادي".