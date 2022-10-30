هل يرحل كيسييه عن برشلونة؟ وكيله يُجيب..

العودة إلى ميلانو!

نفى وكيل فرانك كيسييه لاعب نادي برشلونة، رغبة اللاعب في الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

لاعب الوسط الإيفواري انضم إلى برشلونة قادمًا من ميلانو في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

وحسب تقرير موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن كيسييه يبحث عن مغادرة برشلونة في يناير حيث يمتلك العديد من العروض من بينها العودة إلى فريقه السابق، حيث أبرزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات جورج أتانجانا وكيل أعمال اللاعب قائلاً: "إنها أخبار كاذبة، كاذبة تمامًا".

وأضاف: "كيسييه سعيد للغاية في برشلونة، لقد انضم إلى النادي من بضعة أشهر فقط وما زال في طور التأقلم مع الفريق وأسلوب لعب البرسا، والذي لا علاقة له بباقي الأندية ولذلك فإن الأمر يستغرق وقتًا".

أتم: "كيسييه سيواصل العمل لكسب مكان في الفريق، إنه ليس لاعبًا يستسلم بسهولة، كان لديه عروض أخرى في الصيف وراهن بشدة على برشلونة".