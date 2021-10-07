هل يرحل راموس عن باريس سان جيرمان قبل خوض أي مباراة؟

إصابة اللاعب تتفاقم

يواجه سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، أزمة كبيرة مع ناديه الجديد بعد تأخر مشاركته الأولى مع الفريق منذ الانضمام في الصيف الماضي.

راموس غاب عن التواجد في يورو 2020 وكذلك أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة ولم يلعب أي مباراة حتى الآن مع باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "لا رازون" الإسبانية أنّ قائد ريال مدريد السابق يدرس الرحيل عن "حديقة الأمراء" بعد أزمة حدثت بينه وبين إدارة باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.

وأشارت إلى أنّ موقف اللاعب لا يزال غامضًا ورغم أنّ تقارير صحفية أشارت إلى عودته في أكتوبر لكن من المتوقع أن تستمر فترة الإصابة أطول من ذلك.

كما أكدت أنّ إدارة باريس سان جيرمان ترى أنّها تلعب بالنار في التعامل مع إصابة راموس، وبالتالي سوف تسعى للتخلص منه في أقرب وقت ممكن بعد الفشل في الاستفادة من إمكانياته.

ورغم ذلك، علّق موقع "فوتبول إسبانيا" على الخبر بأنه يفتقر إلى المنطق، إذ تعاقد باريس مع اللاعب وهو يعلم بأمر إصابته ولم يكن يمانع غيابه عن المباريات الأولى للتعافي.

بل إن بطل الدوري الفرنسي لا يود التعجل في مسألة استخدام راموس وتفضل الحصول على الراحة الكاملة ليكون في أتم جاهزية خلال المباريات المقبلة.

جدير بالذكر أنّ راموس لم يلعب سوى 7 مباريات فقط في 2021 مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا بسبب الإصابات.

اقرأ أيضًا:-

خوف في مانشستر يونايتد وبرشلونة .. ردود أفعال استحواذ السعودية على نيوكاسل

بين ألمانيا وهولندا وإسبانيا .. حيرة لابورتا لاختيار مدرب برشلونة الجديد!

صدق أو لا تصدق | باريس سان جيرمان اختار صلاح لخلافة مبابي!