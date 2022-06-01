كل ما تريد معرفته عن الصفقة المحتملة لانتقال فرينكي دي يونج من برشلونة إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

يحاول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جاهدًا التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022.

انتقال دي يونج إلى مانشستر يونايتد أصبح بمثابة ضرورة ملحة لفريق ملعب "أولد ترافورد"، خاصة بعد إعلان النادي الإنجليزي عن رحيل الفرنسي بول بوجبا مع نهاية عقده.

ويرغب مانشستر يونايتد في إضافة لمسة إبداعية في خط الوسط، ويرى أن دي يونج هو اللاعب القادر على تحسين مستوى وسط الفريق.

وفي التقرير التالي يأخذكم "جول GOAL" في جولة سريعة للتعرف على مصير انتقال فرينكي دي يونج من برشلونة إلى مانشستر يونايتد.

هل يرحل دي يونج عن برشلونة للانضمام إلى مانشستر يونايتد؟

تبدو كافة الأمور حاليًا مفتوحة في عملية انتقال دي يونج من برشلونة إلى مانشستر يونايتد.

اللاعب خرج بنفسه في مقابلة مع شبكة "ESPN" الرياضية الأمريكية للحديث عن مستقبله، ليؤكد استعداده لجميع الخيارات المتاحة أمامه.

وقال دي يونج: أفضل البقاء في برشلونة، لقد قلت هذا من قبل، لأنه فريق أحلامي منذ أن كنت طفلًا".

وأضاف: "ولكن إذا اتصلت الأندية الأخرى، سأتحدث معهم بالتأكيد وأستمع للعروض، ولكن لا أريد الحديث عن الشائعات في الوقت الحالي".

وتابع: "أشعر بأنني في حالة جيدة ببرشلونة، هل هناك مفاوضات؟ لا يوجد أي اتفاق أو شيء رسمي حتى الآن".

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وقال في حديث آخر مع شبكة "AD" الهولندية: "أنا على علم بكل ما يقال عن انتقالي لمانشستر يونايتد، ولكن لم يتحدث معي أي شخص في برشلونة عن الأمر".

وواصل حديثه: "لذلك لا أعتقد أن هناك أي اتفاق، ولا يوجد أي سبب يدعو للقلق، مكالمتي مع تين هاج؟ لن أقول لكم أي شيء".

تصريحات دي يونج تثير الشك حول إمكانية رحيله عن برشلونة حتى الآن، لكنها أيضًا تفتح الباب أمام خروجه من "كامب نو".

كيف بدأ الحديث عن الصفقة؟

تسارع الحديث عن فكرة انتقال فرينكي دي يونج من برشلونة إلى مانشستر يونايتد من الإعلان عن تولي إريك تين هاج مهمة تدريب "الشياطين الحمر" بداية من الموسم المقبل.

تين هاج أوصى إدارة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع دي يونج، لأنه يعرف قدراته جيدًا منذ أشرف على تدريب في نادي أياكس الهولندي.

ويعد دي يونج طلبًا خاصًا من تين هاج من أجل إعادة هيكلة قائمة مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل.

ما هو السعر المحتمل لانتقال دي يونج إلى مانشستر يونايتد؟

مصادر "جول GOAL" كشفت في مايو الماضي عن رغبة برشلونة في الحصول على 60 مليون يورو مقابل السماح برحيل دي يونج إلى مانشستر يونايتد.

برشلونة تمكن من التعاقد مع دي يونج في صيف 2019 من أياكس مقابل 75 مليون يورو.

ومن المحتمل أن يبدأ برشلونة التفاوض إذا وصله عرض بقيمة 50 مليون يورو، لكن إذا كان العرض بقيمة 60 مليونًا فلن يرفضه.

لماذا يفكر برشلونة في بيع دي يونج؟

يعد دي يونج واحدًا من بين أبرز النجوم وأعلاهم قيمة سوقية في قائمة برشلونة.

النادي الكتالوني يفكر جديًا في التخلص من بعض نجومه، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها.

ومن أجل تحسين قائمته الحالية، فإن برشلونة مطالب بالعديد من التعاقدات، وإذا لم يتخلص من نجم بقيمة دي يونج، فإنه لن ينجح في مسعاه لضم لاعبين جدد.

ويحصل دي يونج على راتب يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا في برشلونة، وهو أعلى لاعب أجرًا في الفريق حاليًا.