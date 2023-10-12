هل يرحل حمد الله؟ نادي الاتحاد يرد رسميًا

تعرف على موقف الاتحاد من استمرار حمد الله

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أكد الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، على أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، طلب من إدارة نادي الاتحاد الرحيل عن النادي، وأنه يبحث حاليًا عن عروض أخرى.

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ويعتمد الجهاز الفني للاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، على حمد الله بصفة أساسية، بجوار النجم الفرنسي كريم بنزيما في هجوم العميد.

وكشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عبر برنامجه "برا 18" المذاع على قناة SSC، عن حقيقة ما تردد من جاليتي، حيث قال: "قمنا بتوجيه السؤال إلى إدارة الاتحاد، التي ردت بأن النادي متمسك باستمرار اللاعب، والنادي وفر لحمد الله كل ما يطلبه".

وواصل: "الإدارة أكدت على أن اللاعب لم يتقدم بطلب من أجل الرحيل أو أي شيء من هذا القبيل، بل على العكس اللاعب لديه رغبة في الاستمرار، خاصة بعد الأخبار حول زيادة عدد الأجانب إلى 10 لاعبين بعد الفترة الشتوية".

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واختتم الحميدي تصريحاته قائلًا: "العلاقة بين الاتحاد وحمد الله "سمن على عسل"".

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