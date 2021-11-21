هل يخلف روني سولشاير في مانشستر يونايتد؟ الجولدن بوي يجيب

نأى مدرب ديربي كاونتي الحالي، واين روني، بنفسه عن فكرة خلافة أولي جونار سولشاير في تدريب ناديه مانشستر يونايتد، بالتأكيد على تركيزه على تجربته مع فريق دوري الدرجة الأولى الممتازة.

ويبحث مانشستر يونايتد في اللحظة الراهنة عن مدرب مؤقت يقود الفريق حتى نهاية الموسم خلفًا لسولشاير، مع التعاقد مع مدرب جديد دائم في الصيف عندما تزيد الخيارات على طاولة النادي الإنجليزي.

روني كان من ضمن المرشحين المحتملين للعمل كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، وهي الوظيفة التي يشغلها الآن مايكل كاريك حتى المباراة المقبلة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا.

بدوره، رد روني على الأنباء التي ربطته بالعودة إلى أولد ترافورد قائلًا "أولًا، من المحزن دائمًا أن يفقد مدرب وظيفته، بالأخص إذا كان زميلي السابق في الفريق".

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كما أضاف "أنا مدرب ديربي كاونتي وسأواصل العمل بجد لتحقيق أفضل النتائج على أرض الملعب لهذا الفريق".

أما عن فكرة إقالة سولشاير نفسها، فقال "رؤية اللاعبين وهم يلوحون بأذرعهم ويعطون الكرة بعيدًا شيء مؤلم، لا يمكن إلقاء اللوم على المدرب".

وأتم "في رأيي، على اللاعبين إظهار المزيد، لا أقول الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولكن على الأقل إظهار أنهم يعملون بجد من أجل هذا النادي".

وكان روني قد انتصر على بورنموث بثلاثة أهداف لهدفين مع ديربي كاونتي، بينما يُعاني هذا الموسم بعد خصم تسع نقاط من سجل فريقه بسبب خرق قواعد المحاسبة.