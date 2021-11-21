ليس زيدان.. رونالدو يدعم أسطورة برشلونة لخلافة سولشاير في يونايتد!

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون من العوامل التي تحسم معضلة المدرب الجديد في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد أعلن ظهر الأحد إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق من منصبه، مع تعيين مساعده مايكل كاريك بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

إقالة سولشاير جاءت بعد الخسارة المذلة أمام واتفورد بنتيجة 4-1 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، والتي أضيفت إلى عدد من النتائج المخيبة منذ بداية الموسم الحالي.

من هو المرشح المفضل بالنسبة إلى رونالدو؟

ورغم العلاقة المميزة بين رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، إلا أن أسطورة "الميرنجي" ليس المرشح المفضل بالنسبة إلى البرتغالي.

وحسب شبكة "سكاي سبورت نيوز" الإنجليزية، فإن كريستيانو رونالدو يرغب في أن يتولى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا مسؤولية مانشستر يونايتد في المستقبل القريب.

ومن المتوقع أن ينظر مانشستر يونايتد إلى إنريكي كبديل محتمل ليحل بدلًا من سولشاير في تدريب الفريق.

ويُعتقد أن إنريكي، مدرب برشلونة السابق، سيكون مهتمًا بالتحدث إلى مسؤولي مانشستر يونايتد حول الوظيفة الشاغرة.

وتشير التقارير إلى أن إنريكي سيحصل على دعم رونالدو، الذي يعتقد أن الإسباني هو المدرب المناسب لتمكين مانشستر يونايتد من منافسة ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي.

من هم المرشحون الآخرون لتدريب مانشستر يونايتد؟

وإلى جانب إنريكي، يعد زين الدين زيدان من أهم الأهداف التي تضعها إدارة مانشستر يونايتد على قائمتها.

كما يعد إريك تين هاج المدير الفني لنادي أياكس الهولندي من بين أبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد.

كما تلقى براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي إشارات على نطاق واسع بأنه من بين المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، لكنه نفى تلك التكهنات خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا سعادته بتدريب "الثعالب".

فيما تشير صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، إلى أن جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية سيكون من بين الخيارات التي تضعها إدارة مانشستر يونايتد على قائمتها.

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