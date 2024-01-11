هل يخطفه من الهلال؟ .. حارس ريفر بليت يمد يده لياسين بونو لتحقيق أمنيته!

هل نرى بونو في ريفر بليت يومًا ما....

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رد فرانكو أرماني، حارس المنتخب الأرجنتيني، وفريق ريفر بليت، على تصريحات ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، وتمنى انتقاله يومًا للفريق الأرجنتيني.

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وخرج الحارس المغربي، في تصريحات صحفية كشف فيها عن مدى اعجابه بفريق ريفر بليت، تمنى أن يحقق حلمه في تمثيله يومًا ما. (لمزيد من التفاصيل).

واليوم رد عليه الحارس الأرجنتيني عبر صحيفة "Olé"، وقال: "لقد أحببت بونو جدًا، إنه دائمًا ما يتحدث بطريقة جيدة، إذا كان حلمه هو تحقيق تلك الصفقة وانضمامه إلى ريفر بليت فمرحبًا به".

وأضاف: "ليس لدي أي مانع لتحقيق تلك الصفقة، لقد كان دائمًا يتمنى لي الخير، ومن جهتي أقول له مرحبًا بك في ريفر بليت، الوقت سيأتي، وإذا كانت أمنية بالتأكيد ستتحقق".

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يذكر أن بونو انضم خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلى الهلال قادمًا من إشبيلية الإسباني، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2025-2026.

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