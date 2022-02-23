هل يحسمها النصر؟ موقف الأهلي من ملايين السعودية والشناوي

لا يخفى عن الجميع اهتمام نادي النصر، بالحارس المصري المميز محمد الشناوي قائد فريق الأهلي المصري ولاعب منتخب مصر، والذي يرغب في ضمه منذ فترة طويلة.

الشناوي أثبت للجميع أنه الأفضل في مركزه بمصر خلال السنوات الماضية، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به وقيادته لفريقه الأهلي لتحقيق العديد من البطولات والإنجازات.

محمد الشناوي الحلم الأكبر لنادي النصر

بعد انتشار أخبارًا قوية خلال الأيام الماضية، حول حسم نادي النصر التعاقد مع محمد أبو جبل "جابسكي" حارس مرمى الزمالك، رد رئيس النادي مسلي آل معمر على هذه الأنباء.

آل معمر نفى كل ما تردد حول تعاقد النصر مع أبو جبل، حيث أكد على أن كل تلك الأخبار ليست لها أي أساس من الصحة، وأن النصر لا يفكر في ضم حارس الزمالك ومنتخب مصر.

رئيس النصر أعلنها صريحة، حيث شدد على أن حلمه الأكبر هو التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وهو ما يسعى له خلال الفترة الحالية.

يذكر أن النصر قد حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021 ضم الشناوي، إلا أن الأهلي تمسك باستمراره في ظل تألقه ودوره القيادي الكبير بالفريق.

ما هو موقف الأهلي من انتقال محمد الشناوي إلى النصر؟

أكدت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، على أن مسؤولي الأهلي طالبوا محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر، بتجاهل العرض المغري الذي تلقاه من النصر السعودي للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر يضع الشناوي كهدف أول من أجل التعاقد معه، وفي نفس الوقت يتفاوض مع زميله بالمنتخب المصري محمد أبو جبل من أجل ضم أحدهما.

مسؤولو الأهلي حثوا الشناوي على تجاهل العرض السعودي، وعدم مناقشته رغم الإغراءات التي وصلت للاعب من مسؤولي النصر، والتأكيد على رغبتهم في الاستعانة بخدماته باعتباره أحد أفضل الحراس بالساحة العربية والإفريقية الوقت الحالي.

الصحيفة المصرية شددت على أن عرض نادي النصر مغريًا للغاية لمحمد الشناوي، حيث يصل إلى أضعاف ما يحصل عليه من الأهلي، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي القلعة الحمراء للتحرك وحثه على الاستمرار وعدم الالتفات إلى العرض، خاصة وأن الفريق لا يمتلك البديل الكفء لتعويضه حال لرحيله.

اقرأ أيضًا ..

"مباراة النصر والهلال امتداد لفيلم "اللمبي"، وهذا هو الأكثر كوميديا"

"بيتروس سيُعاقب، لكن من سيدفع قيمة الغرامة، النصر أم الفتح؟"

أسرار مثيرة في انتقاله للنصر .. "حسين عبد الغني أراد الأهلي، ولكن!"