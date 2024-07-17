هل يجري جراحة؟ ريال مدريد يحسم مصير "أنف مبابي" ويحدد موقفه من الكلاسيكو!

النجم الفرنسي سيغيب عن الكلاسيكو..

كان من المقرر خلال الساعات الماضية حسم مصير مرور كيليان مبابي نجم ريال مدريد لعملية جراحية في الأنف، التي أصيبت إصابة بالغة في مشاركة اللاعب ببطولة يورو 2024.

الصحفي الإسباني إيدو أجيري كشف عن القرار النهائي لريال مدريد بشأن "أنف مبابي" والمرور بعملية جراحية من عدمه.

وقال الصحفي إن اللاعب لن يمر بعملية جراحية، لكنه سيمكث في فترة إجازة، على أن ينتظم في تدريبات ريال مدريد بدءًا من يوم 7 أغسطس المقبل.

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إن هذا يعني عدم حضور مبابي بشكل مؤكد للموسم التحضيري لريال مدريد الذي سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشتمل على كلاسيكو ودي ضد برشلونة، كما ستكون هناك مواجهتان لكل من ميلان وتشيلسي.

لكن هذا الجدول الزمني يعني أيضًا استعداد مبابي لخوض أول استحقاق رسمي للملكي، وهو لقاء السوبر الأوروبي في وارسو البولندية يوم 14 أغسطس 2024.