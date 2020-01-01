هل يتم تأجيل السوبر المصري؟ محمد فضل يكشف الحقيقة

فضل بكشف سبب تهديد إقامة مباراة السوبر المصري في موعدها.

حسم محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، موقف مباراة كأس السوبر المحلي، الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك، من التأجيل، بعد تردد أنباء حول وجود أزمة كبيرة تهدد إقامة المباراة في موعدها.

الأهلي "بطل الدوري"، سيواجه الزمالك "بطل الكأس"، في كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم 20 فبراير الجاري.

فضل قال خلال تصريحات صحفية: "مباراة كأس السوبر ستقام في موعدها، وهناك بعض الاختلاف في وجهات النظر، ولكنها لن تهدد إقامة اللقاء في موعده المحدد من قبل".

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وتابع: "لا توجد مشاكل في أمور التعاقد بين اتحاد الكرة وملجس أبو ظبي الرياضي، الحقوق جميعها واضحة وتم الاتفاق عليها خلال زيارة الوفد المصري إلى الإمارات، والتوقيع الرسمي مؤتمر صحفي بحضور الطرفين في القاهرة، ومجلس أبو ظبي وفر كل شيء لخروج المباراة بأبهى صورها".

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عضو مجلس اتحاد الكرة أردف: "الاختلاف في وجهات النظر بين شركة بريزنتيشن راعي اتحاد الكرة، ومالكة حقوق السوبر، وقناة أبو ظبي الرياضية، ولكن لا بد وأن لا تهدد تلك الاختلافات على إقامة السوبر بأي حال من الأحوال".

واختتم فضل تصريحاته قائلًا: "السوبر سيقام في دولة شقيقة، والاتفاق يعكس العلاقة بين شعبي مصر والإمارات، وعلاقة الدولتين الممتدة، كونها استضافت 3 مباريات سابقة للسوبر المصري، واستضافت مصر نسختين من السوبر الإماراتي".

ومن المقرر أن يتم التوصل لحل الخلاف خلال ساعات قليلة، وستقام المباراة في موعدها المحدد من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.