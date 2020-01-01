فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن قائمة فريقه، لمواجهة طلائع الجيش، بالجولة السابعة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

المزيد من الفرق

الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، محمد مجدي قفشة، وليد سليمان، محمود كهربا، جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بالموعد النهائي لـ قمة الدوري

ويسعى الأهلي لاستمرار سلسلة انتصاراته في الدوري المصري، بعد الفوز خلال الجولة الماضية أمام بيراميدز، بهدفين دون رد.

الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 39 نقطة، جمعهم من 13 مباراة لعبها، حيث مؤجل له 3 مباريات.