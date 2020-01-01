هل يتعاقد دورتموند مع قاهر ريال مدريد؟

شرط يجعل الأمر سهلًا..

قد يستغل مسؤولو بوروسيا دورتموند عقد ألكسندر إسحاق مع ريال سوسيداد من أجل إعادته مجددًا إلى سيجنال إيدونا بارك في الصيف المقبل.

إسحاق جذب الأنظار إليه كثيرًا عندما أحرز هدفين رائعين خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي أُقصي فيها الملكي من البطولة من الدور ربع النهائي.

الدولي السويدي انضم إلى دورتموند عام 2017 ولُقب حينها بـ"إبراهيموفيتش الجديد"، غير أنه لم يقدم أداءً جيدًا كما كان متوقعًا ليرحل الصيف الماضي إلى سوسيداد نظير 6.5 مليون يورو.

المزيد من الفرق

وبحسب ما أوردته شبكة "شبورت 1" الألمانية، فإن دورتموند قد وضع شرطًا في عقد إسحاق مع سوسيداد يمنحه الحق في إعادة شراء اللاعب نظير أقل من 30 مليون يورو.

رئيس سوسيداد عن أوديجارد: ريال مدريد نبيل يفي بعهوده

في الوقت نفسه، فإن الأندية الطامحة في الحصول على خدمات صاحب الـ20 عامًا بخلاف دورتموند يتعين عليها دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 70 مليون يورو.

وكان دورتموند قد تعاقد في يناير المنقضي مع إيرلينج هالاند من سالزبورج النمساوي نظير 20 مليون يورو فقط، مع تخليه عن باكو ألكاسير الذي انضم إلى فياريال نظير 23 يورو.

إسحاق قد يكون بمثابة التدعيم الكبير لهجوم أسود الفيتسيفاليا إن استغلوا هذا الشرط، ولكن لا يُعرف حتى اللحظة إذا ما كانت إدارة هانز يواخيم فاتسكه مهتمة أم لا.

يذكر أن إسحاق قد سجّل هذا الموسم 13 هدفًا في 27 مباراة، كما أنه قد زار شباك القطب الإسباني الآخر، برشلونة، عندما تعادل مع سوسيداد بهدفين لكل منهما.

