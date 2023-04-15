هل يتعاقد النصر مع جورج جيسوس لتعويض رودي جارسيا؟

هل يُصبح جيسوس مدربًا لنادي النصر؟

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انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، حول دخول نادي النصر في مفاوضات مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق فنربخشه التركي الحالي، لخلافة الفرنسي رودي جارسيا.

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وأعلن النصر عن إقالة جارسيا من تدريب الفريق مؤخرًا، وذلك بسبب دخوله في صدام مع لاعبي الفريق الأصفر، عقب التعادل أمام الفيحاء سلبيًا في دوري روشن للمحترفين.

وكشف الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات نادي النصر مع جورج جيسوس.

وكتب جاليتي تغريدة، أكد فيها على أن جيسوس ليس أولوية رئيسية بالنسبة لنادي النصر، من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق، خلفًا لجارسيا.

وأشار رودي إلى أن نادي جيسوس على رأس قائمة المدربين المرشحين لتدريب المنتخب السعودي، خلفًا للفريق هيرفي رينارد، الذي رحل لتدريب المنتخب الفرنسي للسيدات مؤخرًا.

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