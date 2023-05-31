هل يتراجع؟ رئيس ريال مدريد يتحرك لإفساد انتقال بنزيما إلى الاتحاد

هل يتراجع بنزيما عن قرار الانضمام إلى الاتحاد؟

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء قوية عن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات جادة مع الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم تتحرك إدارة الفريق الإسباني، من أجل تجديد تعاقده حتى الآن، مما يعزز فكرة رحيله عن الفريق الملكي.

وأكد الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يتحرك الآن من أجل إقناع بنزيما بالبقاء ورفض عرض الاتحاد.

وأضاف جاليتي، أن رئيس ريال مدريد يستهدف إقناع بنزيما بالبقاء لمدة عام آخر، وحتى الآن لم يستقر بنزيما على قراره النهائي، سواء بالموافقة على عرض الاتحاد المغري، أو البقاء مع ريال مدريد.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن قيمة العرض المقدم من الاتحاد يتخطى الـ100 مليون يورو في الموسم الواحد، بجانب بعض الإضافات.