هل يتخلى عنه؟ بيرلو: ديبالا لاعب غير ذكي

فضل ميسي عن رونالدو وتحدث عن ضعف شخصية ديبالا.. ماذا سيفعل بيرلو مع نجوم يوفنتوس؟

فتشت الصحف العالمية حول آراء أندريا بيرلو في مشاكل يوفنتوس ولاعبيه والحلول التي ستساهم في تحسين الفريق من خلال الأحاديث القديمة.

وكان بيرلو قد تولى منصب المدير الفني للسيدة العجوز مساء أول أمس خلفًا لماوريتسيو ساري عقب خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.

وبالأمس، تحدثت بعض الصحف عن 3 مرات سابقة أجاب فيها أندريا بيرلو بتفضيل ليونيل ميسي عن كريستيانو رونالدو في المقارنة بين النجمين.

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واليوم، تعود لا ريبوبليكا إلى حديث قديم لأندريا بيرلو في الموسم الماضي، حول باولو ديبالا وتعامله مع الموسم الأول لرونالدو في إيطاليا.

وقال بيرلو بعد واحدة من مباريات يوفنتوس الموسم الماضي إن باولو ديبالا كان يجب عليه التمتع بالمزيد من الذكاء للتعامل مع التغيرات.

وأضاف: "هذا العام على ديبالا أن يركض أكثر وأن يعود للدفاع، كريستيانو هو كريستيانو، العام الماضي كان ديبالا هو النجم الأول، ولكن هذا العام هناك رونالدو"

وتابع: "إن لم تقم بذلك فأنت لست ذكيًا بما فيه الكفاية، لقد انخفضت قيمته ولكن ليس بسبب يوفنتوس، أعتقد أنه كان شيئًا منطقيًا لأنك ترى رونالدو في فريقك ويجب أن ترغب في اللعب مع لاعب مثل هذا"

في 3 مناسبات.. بيرلو فضل ميسي على رونالدو الذي لا يراه أسطورة

يذكر أن أندريا بيرلو قد تولى قيادة يوفنتوس، وتتزايد الأنباء حول الخطة التي سيعتمد عليها واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم.