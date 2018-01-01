هل يتخلص ليفربول من عُقدة الصدارة في الكريسماس؟

ليفربول ضمن تصدر البريميرليج في أعياد الميلاد.. ولكن هل يضمن له هذا الفوز بالمسابقة؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

ضمن ليفربول صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في عطلة عيد الميلاد، وذلك بعد الفوز على ولفرهامبتون في الأسبوع الثامن عشر بثنائية مقابل لا شيء.

وكان الفريق الذي ينهي البريميرليج متصدرًا في عطلة عيد الميلاد في آخر ثمانية مواسم من أصل تسعة، يضمن الفوز بالبريميرليج، المرة الوحيدة التي شذ فيها فريق عن هذه القاعدة في آخر تسع سنوات كان ليفربول عام 2014.

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ويعتبر ليفربول هو أكثر فريق تصدر الدوري في عطلة الكريسماس، ثم خسره في نهاية الموسم (3 مرات).

ولم يخسر ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب أي مباراة في الدوري حتى الآن، وهو الفريق الوحيد الذي تجنب الهزيمة حتى الأسبوع الثامن عشر.

يذكر أن ليفربول لم يتوج ببطولة الدوري منذ موسم 1989/1990.