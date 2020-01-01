هل يتحرك الأهلي؟ - حسين بن عيادة لن يجدد عقده مع شباب قسنطينة

الأهلي يبحث عن ظهير أيمن خلال الفترة الحالية، هل يفكر في التعاقد مع حسين بن عيادة؟

أكدت تقارير صحفية جزائرية، على أن حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، رفض تجديد عقده مع فريقه، بعدما قدم مسؤوليه عروضًا مختلفة للتجديد.

ويبحث الأهلي عن تدعيم الجهة اليمنى، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر، بنهاية الموسم الحالي، بعدما رفض عرض القلعة الحمراء للتجديد.

وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن حسين بن عيادة سيغادر من صفوف نادي شباب قسنطينة بنهاية الموسم الحالي، بعد رفضه تجديد عقده.

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ابن عيادة رفض تجديد العقد، بسبب المقابل المادي الذي تم عرضه من جانب مسؤولي ناديه خلال الفترة الماضية.

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وكان الزمالك "الغريم التقليدي للأهلي"، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع حسين بن عيادة منذ فترة، لتتوقف المفاوضات دون أي اتفاق، بناء على تصريحات صحفية سابقة لمدير أعماله فيصل عبيد.

الزمالك يبحث هو الآخر عن تدعيم الجبهة اليمنى، بعد رحيل التونسي حمدي النقاز، الذي قام بفسخ عقده، اعتراضًا منه على عدم حصوله على مستحقاته المالية.