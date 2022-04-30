هل هناك تغيير؟ هجوم الاتحاد قبل وبعد انضمام حمد الله

عبد الرزاق حمد الله، هو الاسم الأكثر تداولًا وإثارة للجدل في الكرة السعودية طوال موسم 2021-2022 منذ بدايته حتى الآن، بداية من أزماته مع النصر ورحيله، ثم انتقاله إلى الاتحاد وتألقه، وحاليًا الحديث يدور عن احتمالية إيقافه، فماذا أضاف النجم المغربي لهجوم العميد منذ انضمامه له حتى الآن.

ونجح حمد الله في أن يكسب حب جماهير الاتحاد في فترة قصيرة، بعد تألقه بشكل كبير منذ ارتداء قميص النمور، مما دفع الجماهير تطلق عليه لقب "الساطي".

وأصبح الآن حمد الله عنصرًا لا غنى عنه في تشكيل الاتحاد، بسبب أهدافه الحاسمة، ومساهمته بشكل كبير في استمرار العميد في صدارة الدوري واقترابه من التتويج به.

فما كان حال هجوم نادي الاتحاد قبل وبعد انضمام حمد الله لصفوفه؟ هذا ما سنناقشه سويًا..

كيف كان حال هجوم الاتحاد قبل حمد الله؟

ظل نادي الاتحاد منذ منتصف الموسم الماضي يبحث عن لاعب مميز في مركز الهجوم، وقام النادي بالفعل بالتعاقد مع أكثر من لاعب، كان آخرهم الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب الوحدة والذي لم ينجح أيضًا.

الاتحاد ظل يعتمد على البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو" في هذا المركز ، رغم أن مركزه الأصلي هو المهاجم الثاني أو صانع الألعاب أو الجناح.

ولكن تحمل رومارينيو المسؤولية، وظهر بشكل طيب في هذا المركز، ولكن ظل الاتحاد يبحث عن مهاجم مميز طول الفترة الماضية، فماذا قدم هجوم الاتحاد في النصف الأول من الموسم دون حمد الله؟

Goal AR

في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، لعب الاتحاد 15 مباراة، سجل فيها الفريق 31 هدفًا بنسبة مئوية حوالي هدفين في المباراة الواحدة، منهم 3 أهداف فقط من ركلات جزاء.

الاتحاد سجل أيضًا 7 أهداف من رأسيات، و 30 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، وهدف واحد فقط من خارج المنطقة، والاتحاد قدم مستوى هجومي جيد.

هل تغير حال هجوم الاتحاد في وجود حمد الله؟

استغلت إدارة نادي الاتحاد فسخ عقد نادي النصر مع مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي قدم معه إنجازات وأرقام تاريخية، لتقوم بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر.

تعاقد الاتحاد مع حمد الله كانت مفاجئة مدوية للجميع، في ظل تردد العديد من الأخبار وقتها، بأن اللاعب المغربي في طريقه للعودة إلى الدوري القطري، وامتلاكه العديد من العروض.

وبعد أن انضم حمد الله للاتحاد، تمكن من تقديم مستويات مميزة للغاية، ليكون تواجده في هجوم العميد مفيدًا جدًا، وساهم بشكل كبير في استمرار الفريق بصدارة الدوري واقترابه من تحقيقه، فكيف تغير حال هجوم الاتحاد في وجود حمد الله؟

al ittihad twitter

لعب الاتحاد منذ ظهور حمد الله للمرة الأولى مع الفريق 10 مباريات، سجل فيهم العميد 23 هدفًا، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الوحادة، منهم 5 أهداف من ركلات جزاء، و4 أهداف بالرأس.

الاتحاد استطاع أن يسجل 21 هدفًا من داخل منطقة الجزاء، وهدفين فقط من خارج المنطقة، ويتبقى أمام النمور 5 مباريات على نهاية الدوري.

هناك ارتفاع في معدل أهداف الاتحاد في تواجد عبد الرزاق حمد الله، وقد تشهد الجولات المتقدمة ارتفاع آخر في معدل الأهداف.

ماذا قدم عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟

استطاع عبد الرزاق حمد الله أن يفرض نفسه ويستعيد مستواه المعهود رفقة نادي الاتحاد في فترة قياسية، ليؤكد للجميع على أنه من أفضل المهاجمين الأجانب الذين انضموا للدوري السعودي.

الساطي المغربي تمكن في وقت قصير، أن يجعل له شعبية كبيرة بين جماهير نادي الاتحاد، بعد المستوى والأداء الرائع الذي ظهر به، بجانب الأهداف الحاسمة والمميزة التي سجلها.

حمد الله لعب 8 مباريات بالدوري السعودي حتى الآن مع الاتحاد، سجل فيها 10 أهداف بمعدل 1.25 هدف في المباراة الواحدة، منهم هدفين بالرأس ومثلهما عن طريق ركلات جزاء حصل عليها العميد.

وسجل عبد الرزاق 9 أهداف من داخل منطقة الجزاء، وهدف واحد فقط من خارج المنطقة، ليساهم بشكل كبير في اقتراب العميد من تحقيق لقب الدوري.

وأثبت حمد الله للجميع أنه صفقة رابحة، ولاعب لا غنى عنه في تشكيلة العميد، انضمامه مكسب كبير للفريق، وإذا استمر بهذا المعدل التهديفي، سيتمكن من رفع المعدل التهديفي للفريق الذهبي خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضًا ..

"الدوري في الملعب وليس المكتب، لن تُخصم نقاطًا من الهلال أو الاتحاد"

تغريدة جستنيه تورط الاتحاد في قضية حمد الله .. والإعلامي يسارع بحذفها ويوضح السبب

"ألف مبروك .. الدوري للنصر وهبوط الهلال والاتحاد!"