هل هناك انقسام في غرفة خلع الملابس بسبب أراوخو؟ قائد برشلونة يجيب..

النادي الكتالوني في مرمى النيران

أشار قائد برشلونة سيرجي روبرتو إلى أن النادي الكتالوني لا يمر بحالة انقسام في غرف خلع الملابس، بعد التصريحات التي صدرت عن كل من إلكاي جوندوجان ومارك أندريه تير شتيجن تجاه حالة الطرد التي تحصل عليها رونالد أراوخو أمام باريس سان جيرمان وكانت أهم أسباب إقصاء برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتو في تصريحات لشبكة "موفيستار" قبل مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني: "الانقسام في غرفة خلع الملابس؟ الأمر أبعد ما يكون عن ذلك".

وأضاف: "ما قاله جوندوجان لم يكن أكثر من شرح ما حدث في المباراة، دون أي نية منه لتوجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص آخر"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويطمح برشلونة للخروج من الحالة السلبية التي يعانيها بفوز أمام ريال مدريد يقرب فارق النقاط إلى 5 ويمنحه قبلة أمل لمواصلة المنافسة في الدوري الإسباني.