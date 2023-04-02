هل تراجع مبابي عن رحيله من باريس سان جيرمان؟

ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لجماهير أولتراس باريس سان جيرمان "K-Soce" بالأمس.

وتحدث مبابي بمكبر صوت خلال الذكرى السنوية للجماهير وكان دائمًا قريب منهم ليرد بقوة على شائعات رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي.

وأشار راديو "rmc sport” أن تصرفات مبابي لا تشير إلى الأنباء المنتشرة برغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وعلق على تصرف مبابي أحد جماهير الأولتراس قائلًا: "بالنسبة لي هذا ليس كلام شخص يريد الرحيل والتخلي عن مشروع النادي".

وانتشرت أخبار كثيرة في الساعات الماضية عن رغبة مبابي في الرحيل والانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الموسم المقبل.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة قوية مساء اليوم ضد ليون ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.