هل من متحدٍ؟ بقيادة ميتروفيتش .. هجوم الهلال يتجاوز عبد الرزاق حمدالله وأبطال معجزة الاتحاد

الهلال واصل نتائجه الممتازة بالفوز على الرائد

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لا يرحم أحدًا .. هذا هو الوصف الأدق لهجوم الهلال في الموسم الجاري محليًا وقاريًا، وكيف يرحم ويقوده "الميترو المجنون" ألكسندر ميتروفيتش، والذي من حُسن حظ الهلال أن رفضه روميلو لوكاكو ودفعه للتوقيع مع المهاجم الصربي.

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الهلال سحق الرائد 3-1 وأهدر عديد الفرص، وقد سجل نجمه الصربي هدفين ليبصم على رقم تاريخي بأن يُصبح أول لاعب في الفريق يُسجل في 11 مباراة متتالية في الدوري السعودي منذ ويسلي في 2012.

ميتروفيتش يستحق هذ الرقم بالتأكيد وغالبًا قد يتجاوزه ويُحقق الأفضل، كما أنه يستحق أن يدخل التاريخ بأنه أول لاعب يُسجل رسميًا على ملعب الهلال الجديد كما كان من افتتح التسجيل عليه في مباريات كأس موسم الرياض.

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هجوم الهلال وصل بعد مباراة الرائد إلى هدفه الـ62 ليتجاوز بذلك عدد أهداف هجوم الاتحاد بقيادة عبد الرزاق حمدالله في كامل الموسم الماضي الذي انتهى بمعجزة فوز الفريق باللقب، إذ سجل 60 هدفًا.

والمثير أن لا أحد في المواسم الثلاثة الأخيرة، بما فيهم الهلال، وصل لهذا العدد من الأهداف في كامل الموسم باستثناء الزعيم نفسه في موسم 2021-2022 برصيد 63 هدفًا .. الهلال سجل 62 خلال 20 مباراة فقط!

الهلال نفسه أصبح على بُعد 5 مباريات فقط ليُعادل الرقم الأصعب في كرة القدم والخاص بعدد الانتصارات المتتالية، حيث سجل أمام الرائد فوزه الـ22 على التوالي ليُعادل ريال مدريد، فيما يتربع نادي نيو سانت الويلزي على الصدارة برصيد 27 انتصارًا حققها موسم 2016-2017.

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