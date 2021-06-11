الكشف عن أسباب رغبة جوارديولا في التخلص من محرز

صدمة كبيرة..

تناثرت أنباء في الآونة الأخيرة أن رياض محرز يعيش أيامه الأخيرة في مانشستر سيتي، وأن النادي بصدد بيعه هذا الصيف.

ولا يزال عقد محرز في ملعب الاتحاد ممتدًا حتى صيف 2023، وعند سؤاله حول مستقبله أكد أنه يريد الاعتزال مع السماوي.

لكن مساعي الدولي الجزائري في الاستمرار مع بطل الدوري الإنجليزي يبدو أنها لن تكلل بالنجاح بعد ظهور تقارير جديدة أن مكانه مع كتيبة بيب جوارديولا غير مضمون.

لماذا يفكر مانشستر سيتي وجوارديولا بيع رياض محرز؟

ووفقًا لما أوردته شبكة "ESPN" من مصادر داخل مانشستر سيتي، فإن عدم الاستمرارية هي السبب الأول في تفكير جوارديولا التخلص من محرز.

صاحب الـ29 عامًا قدّم أداءً جيدًا في الموسم المنقضي بالأخص في دوري أبطال أوروبا، لكن في الوقت نفسه كان متذبذبًا على مدار الموسم كله، وهو ما لا يلقى إعجاب المدرب الإسباني.

الشبكة في نهاية تقريرها قالت أنه ورغم الأداء الجيد لمحرز إلا أن "استمراره في مانشستر سيتي الموسم المقبل غير مؤكد" حتى الآن.

ووجبت الإشارة هنا إلى وجود عامل اقتصادي آخر يأتي بجانب عدم الاستمرارية ويتمثل في رغبة سيتي التعاقد مع جاك جريليش، لذلك فبيع محرز وكذلك رحيم ستيرلينج قد يوفر الأموال اللازمة لهذه الصفقة الضخمة.

ما هي الوجهات المحتملة لرياض محرز؟

في حال أن قرر مانشستر سيتي بيع محرز، هناك الكثير من الوجهات المحتملة لنجم ليستر سيتي السابق.

آخر الأنباء كانت قد أشارت إلى أن مسؤولي برشلونة اجتمعوا بممثلي محرز وسألوا عن إمكانية انضمامه إلى البلوجرانا.

كما يظل باريس سان جيرمان من ضمن الأندية المتوقع أن يرتبط بها الجزائري كثيرًا.

وفي الدوري الإنجليزي، كانت الصحف قد أشارت إلى إعجاب كبير من آرسنال على وجه التحديد بمحرز رغم الاعتراف بصعوبة ضمه.

ماذا قدّم رياض محرز هذا الموسم؟

رياض محرز خاض مع مانشستر سيتي في الموسم المنقضي 48 مباراة على مختلف الأصعدة، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفًا وصنع 9 آخرين.

من إنجازات محرز هذا الموسم كانت تسجيله ذهابًا وإيابًا في ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان على الترتيب.

في النهاية، ظفر محرز بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو، فيما خرج من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وخسر دوري الأبطال على يد تشيلسي.

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