هل كسر بيكفورد الحجر الصحي المفروض على إيفرتون؟

صاحب الشأن يرد بنفسه

أصر حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، على أنه لم يكسر الحجر الصحي، المفروض على باقي زملائه والجهاز المعاون للمدرب كارلو أنشيلوتي، بعد ظهور أعراض مرض كورونا على أحد لاعبيه.

وأكد أزرق الميرسيسايد في البداية، عزل اللاعبين كإجراء احترازي ووضعهم في حجر صحي، بعد وصول الوباء إلى النادي، لكن دون الكشف عن هوية ذات المشكوك في إصابته.

وبعد ساعات من بيان التوفيز، ظهر حامي عرين إنجلترا مع زوجته ميجان دافيسون، في حفل الملاكمة الخيري في دورهام، وهو تم تفسيره على أن صاحب الـ27 عامًا، قد كسر الحجر الصحي.

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وردًا على هذا الاتهام، كتب عبر حسابه على "تويتر" هذا البيان "الليلة الماضية حضرت حدث ملاكمة مع عائلتي".

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وأضاف "لقد تضرر الحدث جراء الحريق في الآونة الأخيرة، وبالاشتراك مع أحد رعاتي ساعدنا النادي على الوقوف على قدميه من خلال المساعدة".

وتابع "وهناك العديد من الملاكمين الشباب الصغار يتدربون هناك، وهذا يساعد المجتمع المحلي، وقد تعهدت لهم بالحضور هذا الحدث".

وختم "قبل الذهاب تحدثت مع الطبيب لكي أحصل على إذن للحضور".

وكان المدرب كارلو أنشيلوتي، قد نفى وضع اللاعبين في الحجر الصحي، حتى أنه أشار إلى أن اللاعب الذي أصيب قد تعافى من الوباء.