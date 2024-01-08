هل قلل من صلاح؟ .. مدرب غانا السابق: مباراة مصر هي الأسهل!

مباراة منتظرة بين الفريقين.

أكد أوتو أدو مدرب غانا السابق أن مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره المصري بقيادة محمد صلاح ستكون الأسهل بالنسبة لهم في كأس الأمم الإفريقية.

وقال أدو في تصريحات لـ "جي تي في": "أظن أن أسهل مباراة ستكون أمام مصر، لأن فريقهم متوازن، هم المفضلون للفوز بتلك المواجهة ل١لك سيكون من الأسهل لنا ألا يتوقع الجميع فوزنا وألا ينتظروا الكثير من فريقنا".

وأضاف: "هذا سيكون أسهل من اللعب أمام منتخبات يمكن أن نقول عليها صغيرة، فهم يعرفون كيف يدافعون، ومن الصعب للغاية كسر دفاعهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

منتخب غانا كان قد واجه نظيره المصري في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز الفراعنة في مواجهة بهدفين نظيفين بينما تعادلوا في غانا بهدف لكل فريق، كما واجههم في كأس الأمم 2017 وفيها تفوق الفريق المصري بهدف لمحمد صلاح.

جدير بالذكر أن منتخب غانا سيلعب أمام كاب دي فيردي في كأس الأمم الإفريقية قبل مواجهة مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات في الـ18 من يناير، ويختتم مواجهاته أمام موزمبيق.