هل قصد استفزاز رمضان صبحي؟ عمار حمدي يكشف الحقيقة

عدما أثار عمار حمدي الجدل، يكشف حقيقة ما تردد حول استفزازه للاعب بيراميدز.

كشف عمار حمدي، صانع ألعاب فريق الاتحاد السكندري، والمعار من صفوف النادي الأهلي، عن حقيقة توجيهه إشارة إلى رمضان صبحي لاعب بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

الاتحاد السكندري حقق الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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حمدي قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "علاقتي برمضان صبحي ممتازة جدًا، فهو أخي وصديقي، بالإضافة إلى أنه قائدي في المنتخب الأولمبي".

لاعب الاتحاد تابع: "هناك البعض من حاول أن يروج أنني تعمدت استفزاز رمضان صبحي بإشارتي خلال احتفالي بتسجيل الهدف بشباك بيراميدز، وهذا الأمر كذب وافتراء".

وواصل: "ليس لي أي علاقة بمشاكله أو أزماته مع الأهلي وجماهيره، وأؤكد مجددًا احترامي وتقديري لرمضان صبحي".

وأثار احتفال عمار حمدي الجدل بعد هدفه في مرمى بيراميدز، بسبب طريقة احتفاله بالهدف، بالإضافة إلى نشره بعض القصص "ستوريز" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من جانب متابعيه.