هل قرروا إيقاف حكم ريال مدريد وألميريا .. موقف غريب من الاتحاد الإسباني!

تباعيات الجدل التحكيمي لمباراة ريال مدريد وألميريا مستمرة...

لازال مستقبل حكم مباراة ريال مدريد، وألميريا، في الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الميرينجي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من المسابقة، غامضًا وفي انتظار قرار الرابطة.

وشهدت مباراة الفريق الكثير من الجدل التحكيمي، وسط اعتراضات من جانب ألميريا، بسبب عدم احتساب هدف للفريق، واحتساب ركلة جزاء لريال مدريد، بالإضافة إلى هدف فينيسيوس جونيور.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ريليفو" في تقريرها، فإن الحكم هيرنانديز ماسيو، لن يكون متواجدًا ضمن طاقم حكام مباريات الجولة الـ 22 من البطولة.

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وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن عدم وجود اسم ماسيا في قائمة حكام مباريات الجولة الـ 22 من الدوري، سيكون بسبب راحته وليس له علاقة بما حدث في مباراة مدريد وألميريا.

وفي سياق متصل، سيتولى الحكم هيرنانديز هيرنانديز، حكم غرفة الفيديو في مباراة ريال مدريد وألميريا، مسؤولية القيادة التحكيمية لمباراة ريال سوسييداد ورايو فاييكنو في الدوري الإسباني.