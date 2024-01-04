هل ظهر عليه "الطبع البرازيلي؟".. رودريجو يرصّع أسنانه على طريقة كيم كارداشيان!

البرازيليون دائمًا يثيرون الجدل

انضم المهاجم البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد الإسباني إلى الصيحة التي سيطرت مؤخرًا على عالم المشاهير وخصوصًا مغني الراب والرياضيين، من خلال ترصيع الأسنان بالأحجار المصنوعة من معادن نفيسة فيما يعرف بـ"شبكة الأسنان".

وقام اللاعب بتغطية أسنانه السفلية، وظهر ذلك في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووفقًا لموقع "جلوبو" البرازيلي، يمكن أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 140 ألف ريال برازيلي "26 ألف يورو" اعتمادًا على نوع المعدن المختار.. كما تستغرق هذه العملية بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

رودريجو ليس الأول بين المشاهير في سلوك هذا الاتجاه، حيث سبقه مشاهير مثل مادونا، كاتي بيري، ريهانا، بيونسيه، كيم كارداشيان، مايلي سيروس، وكذلك المدافع إيدير ميليتاو، زميل رودريجو في ريال مدريد، إضافة إلى عدد آخر من المطربين والمشاهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمكن تصنيع "شبكة الأسنان" تلك بأنواع مختلفة من المعادن الثمينة، مثل الفضة والذهب والنيكل والألماس وغيرها، وهي فقط علامة على الرفاهية المبالغ بها.

لكن متخصصين وفقًا لموقع "جلوبو" البرازيلي أفادوا بأن استخدام مثل هذه التقنية قد يؤدي إلى مشكلات على المديين القصير والطويل على مستوى صحة الأسنان.