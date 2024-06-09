هل طلب منه عدم ارتدائها مستقبلًا؟ كومان يكشف سبب انزعاجه من "عصابة رأس" ديباي

اللاعب ارتداها خلال المواجهة الودية الأخيرة أمام كندا

كشف رولاند كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن سبب انزعاجه من عصابة الرأس التي ارتداها لاعب الفريق، ممفيس ديباي، خلال المواجهة الودية الأخيرة أمام كندا.

ديباي ظهر في الملعب مرتديًا تلك العصابة وقد بدت ملامح مدربه مستاءة وغاضبة من الأمر، ولم يُخف كومان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم والخاص بمواجهة آيسلندا وديًا يوم غدٍ الإثنين.

المدرب المخضرم أوضح أن ارتداء ديباي لعصابة الرأس لم يكن السبب الحقيقي لانزعاجه، بل أنه تفاجأ بذلك في الملعب، موضحًا أنه تحدث مع اللاعب عن وجوب عدم القيام بأي مفاجآت مثل تلك في اللحظات الأخيرة قبل بدء المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "مسموح لديباي باللعب بعصابة الرأس الخاصة به، ما لم أحبه في الأمر هو أنني تفاجأت به، لقد وضعها على رأسه قبل انطلاق الصافرة مباشرة. لا أعلم لماذا يضعها وما هي وظيفتها، اسألوه هو فالأمر لا يهمني أبدًا".

كومان سُئل إن كان قد طلب من لاعب أتلتيكو مدريد عدم ارتداء العصابة مجددًا، فأجاب بشكل قاطع "لا لم أطلب منه ذلك أبدًا".