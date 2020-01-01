هل تعافى هازارد من فيروس كورونا؟ روبيرتو مارتينيز يجيب

الموقف بات غامضًا..

كشف روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن موقف إيدين هازارد من المشاركة مع منتخبه في مباريات دوري أمم أوروبا بالتوقف الدولي الحالي.

وكان ريال مدريد قد أعلن إصابة هازارد بفيروس كورونا الأسبوع الماضي ليغيب عن مباراة فالنسيا التي مُنيّ فيها الملكي بهزيمة قاسية برباعية لهدف في الميستايا.

روبيرتو مارتينيز كان يأمل في أن يتماثل هازارد الشفاء قبل المباريات الرسمية لبلجيكا، عندما تلتقي بإنجلترا ثم الدنمارك على مدار هذا الأسبوع.

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إلا أن المدرب الإسباني أعلن في المؤتمر الصحفي لمباراة إنجلترا عن أن هازارد لا يزال يُعاني من كورونا، فقال "المسحة الجديدة أتت إيجابية".

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كما أضاف "نحن نتواصل مع الطاقم الطبي لريال مدريد ومن غير المتاح أن يسافر هازارد، لذلك لن يكون متاحًا يوم الأحد (أمام إنجلترا)".

أغلب الظن أن هازارد سيغيب أيضًا عن مباراة الدنمارك، ليظل موقفه مجهولًا من المشاركة أمام فياريال في أول مباريات الريال بعد العودة من التوقف الدولي.

يذكر أن آخر مباريات هازارد أمام هويسكا قد تألق فيها واستعاد بريقه المعتاد، ليزداد التفاؤل بشأن عودته لمستواه المعتاد، قبل أن يُداهمه كورونا ويواصل سوء الحظ مرافقته بصورة غريبة.